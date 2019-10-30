Wizz Air увеличил пассажиропоток в Украине на 70%

За первые 9 месяцев 2019 года на рейсах из/в Украину венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air перевезла 1,819 миллионов пассажиров, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 68%

Об этом сообщает ЦТС .

По итогам года на своих украинских направлениях Wizz Air рассчитывает перевезти 2,6 млн человек. В случае, если этот прогноз осуществится, прирост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составит 86%.

Напомним, что Wizz Air в 2020 году будет предлагать украинцам на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году.