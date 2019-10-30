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Wizz Air збільшив пасажиропотік в Україні на 70%

Середа, 30 жовтня 2019, 15:49

За перші 9 місяців 2019 року на рейсах з/в Україну угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air перевезла 1,819 мільйонів пасажирів, приріст в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року склав 68%

Про це повідомляє ЦТС.

За підсумками року на своїх українських напрямках Wizz Air розраховує перевезти 2,6 мільйона чоловік. У разі, якщо цей прогноз здійсниться, приріст пасажиропотоку в порівнянні з минулим роком складе 86%.

 

Нагадаємо, що лоукостер Wizz Air у 2020 році буде пропонувати для українців на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році

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Wizz Air

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Економічна правда
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