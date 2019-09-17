Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%
Лоукостер Wizz Air планирует в 2020 году перевезти на 7% больше пассажиров на украинских рейсах.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.
"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это примерно на 650 рейсов, или на 7% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.
Напомним:
Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о запуске двух новых рейсов в Украину начиная с лета 2020 года: Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.
Авиакомпания Wizz Air увеличила плату за членство в программе скидок Wizz Discount Club на сумму от 10 до 20 евро в зависимости от выбранного пакета.
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