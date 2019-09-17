Все разделы
Укр / Рус

Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%

Вторник, 17 сентября 2019, 20:20

Лоукостер Wizz Air планирует в 2020 году перевезти на 7% больше пассажиров на украинских рейсах.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это примерно на 650 рейсов, или на 7% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.

Напомним:

Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о запуске двух новых рейсов в Украину начиная с лета 2020 года: Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.

Авиакомпания Wizz Air увеличила плату за членство в программе скидок Wizz Discount Club на сумму от 10 до 20 евро в зависимости от выбранного пакета.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Wizz Air

powered by lun.ua
Материалы по теме
Wizz Air увеличил плату за участие в программе скидок для пассажиров 11 сентября 2019, 20:36
Wizz Air анонсировал запуск рейсов во Львов и Харьков 10 сентября 2019, 13:37
В Wizz Air предупредили о возможных задержках рейсов в Европе 6 сентября 2019, 17:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!