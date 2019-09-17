Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%

Лоукостер Wizz Air планирует в 2020 году перевезти на 7% больше пассажиров на украинских рейсах.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это примерно на 650 рейсов, или на 7% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.

Напомним: