Цены на нефть снижаются

Цены на нефть в ходе азиатских торгов продолжили падение после того, как Американский институт нефти заявил, что запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что стоимость барреля нефти Brent по состоянию на 8:50 30 октября составила 61,02 доллара (-0,93%). Баррель нефти WTI торговался по 55,27 долларов (-0,49%). Предыдущие торги завершились на уровне 61,59 и 55,44 долларов соответственно.

"Коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой неделе выросли на 600 тысяч баррелей при прогнозированном росте на 700 тысяч баррелей Об этом свидетельствуют данные, опубликованные API минувшей ночью", - говорится в сообщении.

Цены на нефть также были ослаблены прогнозом Международного энергетического агентства о снижении роста спроса на нефть в 2019 и 2020 годах.

По данным агентства, спрос вырос на 800 тысяч баррелей за сутки в июле и на 1,4 млн б/с в августе.

Агентство понизило свой прогноз роста спроса в 2019 году на 100 тыс б/с до примерно 1 млн б/с и сократило свой прогноз на 2020 год до 1,2 млн б/с.