Владелец Louis Vuitton предложил 14,5 миллиарда долларов за ювелирного гиганта Tiffany

Крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH, сделал предложение о поглощении международной компании Tiffany.

Об этом пишет BBC.

Обе компании подтвердили, что соответствующее предложение поступило в совет директоров Tiffany. LVMH предложила выкупить пакет ювелирной компании по цене 120 долларов за акцию, таким образом оценив стоимость сделки в 14,5 млрд долларов.

Факт предложения и цену подтвердили обе компании. LVMH в лаконичном пресс-релизе заявила, что вела предварительные переговоры с Tiffany. Ювелирная компания подтвердила, получение "одностороннего и не обязывающего" предложения.

Совет директоров тщательно оценивает его, но переговоры сейчас не идут, добавили в компании.

Предложенная за акции Tiffany сумма примерно на 30% выше, чем их котировки на вечер 25 октября. После новостей о предложении акции ювелирной компании поднялись в цене на 31%.

Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.

Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в истории группы. Сейчас крупнейшая сделка LVMH - это покупка бренда Bulgari за 5,2 млрд долларов в 2011 году. Но некоторые аналитики считают, что предложенная LVMH цена занижена.

Флагманский магазин Tiffany находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, по соседству со Trump Tower. Компания была основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" по новелле Трумана Капоте с Одри Хепберн в главной роли.

Спрос на бренды LVMH в последние годы стабилен, чего нельзя сказать о продукции Tiffany - в первом квартале нынешнего года глобальная прибыль компании снизилась на 3%, а "война тарифов" между США и Китаем может ударить по позициям компании еще сильнее.

Также Tiffany страдает от того, что китайские покупатели стали меньше тратить в ее магазинах.

Всего у LVMH более 4590 магазинов во всем мире и 156 тысяч сотрудников. У Tiffany - 4 тысячи сотрудников и 300 магазинов.