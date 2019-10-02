ЕС впервые устанавливает стандарты содержания кур для импорта яиц

Торговое соглашение на импорт продукции в Европейский Союз впервые будет определять условия содержания животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Яйца, импортируемые в страны-члены из Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая, будут беспошлинными лишь в случае, если куры будут соответствовать стандартам ЕС согласно временным условиям новой торговой сделки между ЕС и торговым блоком Южной Америки "Меркосур".

Предварительные соглашения о свободной торговле ЕС содержали амбициозные положения относительно благосостояния животных, например, Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, но теперь впервые отмену тарифов обусловили соблюдением определенных стандартов.

Это условие призвано помочь сделать яйца от производителей ЕС более конкурентоспособными по отношению к иностранному импорту.

По данным Европейской ассоциации переработчиков яиц, соблюдение законодательства ЕС добавляет 16% к себестоимости яйца.

В то же время имеется отсутствие аналогичной предпосылки для импорта мяса и яичных продуктов.

Сейчас обе стороны готовят окончательную версию торговой сделки, самой большой, которую ЕС когда-нибудь заключал в смысле снижения тарифов, до того, как она будет представлена ​​на рассмотрение государств-членов ЕС и Европарламента.

С 2012 года фермерам по всему ЕС запретили содержать кур в батарейных клетках, в пределах которых их подвижность крайне ограничена.

Однако клетки часто заменяли более просторными версиями, и значительная часть 500 млн кур ЕС остаются в клетках в течение всей жизни.

Европейская правда