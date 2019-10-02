ЄС вперше встановлює стандарти утримання курей для імпорту яєць

Торгова угода на імпорт продукції в Європейський Союз вперше визначатиме умови утримання тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Яйця, імпортовані до країн-членів з Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю, будуть безмитними лише у випадку, якщо кури будуть відповідати стандартам ЄС згідно з тимчасовими умовами нової торговельної угоди між ЄС та торговим блоком Південної Америки "Меркосур".

Попередні угоди про вільну торгівлю ЄС містили амбіційні положення щодо добробуту тварин, наприклад, Угода про асоціацію між ЄС та Україною, але тепер вперше скасування тарифів обумовили дотриманням певних стандартів.

Ця умова покликана допомогти зробити яйця від виробників ЄС більш конкурентоспроможними щодо іноземного імпорту.

За даними Європейської асоціації переробників яєць, дотримання законодавства ЄС додає 16% до собівартості яйця.

Водночас наявна відсутність аналогічної передумови для імпорту м'яса та яєчних продуктів.

Зараз обидві сторони готують остаточну версію торговельної угоди, найбільшу, яку ЄС коли-небудь укладав у сенсі зниження тарифів, до того, як вона буде представлена ​​на розгляд державам-членам ЄС та Європарламенту.

З 2012 року фермерам по всьому ЄС заборонили утримувати курей у батарейних клітках, в межах яких їхня рухливість вкрай обмежена.

Однак клітки часто замінювали більш просторими версіями, і значна частина 500 мільйонів курей ЄС залишаються у клітках протягом усього життя.

Європейська правда