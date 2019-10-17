"Укразлизныця" вернётся в Мининфраструктуры — заместитель министра

"Укрзализныця" вернётся под контроль Министерства инфраструктуры, соответствующий указ уже готов и находится в правительстве.



Об этом в интервью DATA.UA рассказала замминистра инфраструктуры Александра Клитина.

"Это планируется, возможно, даже уже произошло, соответствующий указ уже готов. "Укрзализныця" вернётся на круги своя и это логично, так как министерство - это орган, который формирует политику в этой сфере", - говорит она.

Сообщается, что Минифрастуктуры также станет контролирующим органом для трёх железнодорожных операторов, которые появятся в результате реформы УЗ.

Напомним:



В сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет инициировать возвращение "Укрзализныци" под контроль министерства.



Ранее, в начале года Кабинет министров принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.



Позже, тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.