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"Укразлизныця" вернётся в Мининфраструктуры — заместитель министра

Четверг, 17 октября 2019, 15:38

"Укрзализныця" вернётся под контроль Министерства инфраструктуры, соответствующий указ уже готов и находится в правительстве.

Об этом в интервью DATA.UA рассказала замминистра инфраструктуры Александра Клитина.

"Это планируется, возможно, даже уже произошло, соответствующий указ уже готов. "Укрзализныця" вернётся на круги своя и это логично, так как министерство - это орган, который формирует политику в этой сфере", - говорит она.

Сообщается, что Минифрастуктуры также станет контролирующим органом для трёх железнодорожных операторов, которые появятся в результате реформы УЗ.

Напомним:

В сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет инициировать возвращение "Укрзализныци" под контроль министерства.

Ранее, в начале года Кабинет министров принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.

Позже, тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.

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Мининфраструктуры Криклий

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