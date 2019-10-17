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"Укрзалізниця" повернеться до Мінінфраструктури — заступник міністра

Четвер, 17 жовтня 2019, 15:38

"Укрзалізниця" повернеться під контроль Міністерства інфраструктури, відповідний указ вже готовий і знаходиться в уряді.

Про це в інтерв'ю DATA.UA розповіла заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна.

"Це планується, можливо, навіть уже відбулося, відповідний указ вже готовий. "Укрзалізниця" повернеться на круги своя і це логічно, тому що міністерство - це орган, який формує політику в цій сфері", - говорить вона.

Повідомляється, що Мініфраструктури стане контролюючим органом для трьох залізничних операторів, які з'являться в результаті реформи УЗ.

Нагадаємо:

У вересні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що буде ініціювати повернення "Укрзалізниці" під контроль міністерства.

Раніше, на початку року Кабінет міністрів прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду.

Пізніше, тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян, розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.

Економічна правда

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Мінінфраструктури Криклій

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