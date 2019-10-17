"Укрзалізниця" повернеться до Мінінфраструктури — заступник міністра
"Укрзалізниця" повернеться під контроль Міністерства інфраструктури, відповідний указ вже готовий і знаходиться в уряді.
Про це в інтерв'ю DATA.UA розповіла заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна.
"Це планується, можливо, навіть уже відбулося, відповідний указ вже готовий. "Укрзалізниця" повернеться на круги своя і це логічно, тому що міністерство - це орган, який формує політику в цій сфері", - говорить вона.
Повідомляється, що Мініфраструктури стане контролюючим органом для трьох залізничних операторів, які з'являться в результаті реформи УЗ.
Нагадаємо:
У вересні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що буде ініціювати повернення "Укрзалізниці" під контроль міністерства.
Раніше, на початку року Кабінет міністрів прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду.
Пізніше, тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян, розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.
Економічна правда
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