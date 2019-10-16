Глава Нацкомиссии по тарифам назвала дату предварительной сертификации независимого оператора ГТС

Предварительная сертификация независимого оператора газотранспортной системы должна быть осуществлена ​​Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 15 ноября.

Об этом заявила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в интервью "Украинской энергетике".

После решения о предварительной сертификации комиссия будет согласовывать позицию с Секретариатом Энергосообщества.

Кривенко отметила, что несмотря на проблемы с кворумом, регулятор планирует вовремя провести предварительную и полноценную сертификацию оператора.

"Мы предполагаем проведение сертификации оператора ГТС в два этапа: предварительная сертификация и представление этих документов в Секретариат Энергетического сообщества", - заявила она.

Предварительную сертификацию НКРЭКУ планирует провести до 15 ноября, а полноценную - до 26 декабря 2019 года, чтобы с 1 января 2020 года решение вступило в силу.

Также Кривенко отметила, что комплект документов, который 4 октября подало ООО "Оператор ГТС Украины", пока неполный, однако регулятор ведет с компанией диалог для ускорения процедуры.

Напоминаем:

Сертификация нового оператора ГТС - финальный этап анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

После сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины как независимый оператор ГТС.

Новый оператор ГТС должен пройти сертификацию в НКРЭКУ и в Секретариате Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

18 сентября Кабмин утвердил проект анбандлинга для НАК "Нафтогаз Украины", что позволяет завершить выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является требованием Третьего энергетического пакета ЕС и обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Выполнение этого обязательства, по мнению премьер-министра Алексея Гончарука, откроет возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС.

Анбандлинг "Нафтогаза" будет способствовать надежной и бесперебойной работе украинской газотранспортной системы, а также даст возможность Украине занять сильную позицию в будущих газовых переговорах между Украиной, ЕС и РФ, считает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Роман Скляров, ЭП