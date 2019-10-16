Голова Нацкомісії з тарифів назвала дату попередньої сертифікації незалежного оператора ГТС

Попередня сертифікація незалежного оператора газотранспортної системи має бути здійснена Нацкомісією, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, до 15 листопада.

Про це заявила голова НКРЕКП Оксана Кривенко в інтерв’ю "Українській енергетиці".

Після рішення про попередню сертифікацію комісія буде узгоджувати позицію з Секретаріатом Енергоспівтовариства.

Кривенко наголосила, що попри проблеми з кворумом, регулятор планує вчасно провести попередню та повноцінну сертифікацію оператора.

"Ми передбачаємо проведення сертифікації оператора ГТС в два етапи: попередня сертифікація та подання цих документів до Секретаріату Енергетичного співтовариства", — заявила вона.

Попередню сертифікацію НКРЕКП планує провести до 15 листопада, а повноцінну — до 26 грудня 2019 року, щоб з 1 січня 2020 року рішення набрало чинності.

Також Кривенко зазначила, що комплект документів, який 4 жовтня подало ТОВ "Оператор ГТС України", поки неповний, однак регулятор веде з компанією діалог для пришвидшення процедури.

Нагадуємо:

Сертифікація нового оператора ГТС – фінальний етап анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".

Після сертифікації ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" отримає повноваження для здійснення транспортування природного газу територією України як незалежний оператор ГТС.

Новий оператор ГТС має пройти сертифікацію у НКРЕКП та в Секретаріаті Енергетичної спільноти до 1 січня 2020 року.

18 вересня Кабмін затвердив проект анбандлінгу для НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи України.

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є вимогою Третього енергетичного пакету ЄС та зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Виконання цього зобов’язання, на думку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, відкриє можливість для залучення інвестицій в українську ГТС.

Анбандлінг "Нафтогазу" сприятиме надійній та безперебійній роботі української газотранспортної системи, а також дасть можливість Україні зайняти сильну позицію у майбутніх газових переговорах між Україною, ЄС та РФ, вважає міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Роман Скляров, ЕП