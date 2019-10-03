ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и “кэшбек”

В парламенте ждут подписи спикера и президента два закона, которые в ближайшие два года сильно изменят работу бизнеса. Что за нововведения и к чему следует готовиться предпринимателям.

Кабинет министров твердо намерен закрыть схему уклонения от уплаты налогов, для реализации которой средний и крупный бизнес использует физических лиц-предпринимателей.

Для этого народные депутаты от провластной партии "Слуга народа" в конце лета и в начале осени зарегистрировали в парламенте два законопроекта №1053-1 и №1073. Впрочем, авторство хоть и принадлежит депутатам, разработкой документов на самом деле преимущественно занималась Налоговая.

20 сентября оба документа были приняты в целом и сейчас они ожидают подписи спикера парламента и президента. Шансы на то, что Владимир Зеленский их не подпишет, равны "нулю", а значит изменения для бизнеса неизбежны.

Эти два закона окажут сильное влияние почти на весь малый бизнес. Они обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, а также многое другое.

Нововведения власти вызвали сильный резонанс в предпринимательской среде. Многие из ассоциаций малого бизнеса требовали создать координационный совет, чтобы доработать нормы законов, которые, по их мнению, несут определенные риски для бизнеса. Но этого так и не произошло.

В Украине сегодня работает около 1,9 млн физических лиц-предпринимателей, которых эти новшества так или иначе коснутся. ЭП собрала главное, что надо знать предпринимателям, которых коснутся новые правила.

Почти весь малый бизнес будет обязан использовать РРО

РРО — регистратор расчетных операций, то есть кассовый аппарат, должны будут использовать все плательщики единого налога, доход которых превышает 1 млн грн в год (2, 3 и 4 группы).

С 1 октября 2020 года новые правила заработают для так называемых "групп риска" — это плательщики единого налога, которые независимо от суммы годового дохода, все равно будут обязаны использовать РРО.

К таким относятся предприниматели, которые:

1) продают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней;

2) продают подержанные товары в магазинах;

3) продают лекарственные средства, медицинские изделия и предоставляют платные услуги в сфере охраны здоровья;

4) продают технически сложные бытовые приборы, которые подлежат гарантийному ремонту;

5) работают как рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания;

6) туристические агентства, туристические операторы;

7) гостиницы;

8) продают детали и оборудование для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, который утверждается правительством.

С 1 января 2021 года использование РРО будет обязательным для плательщиков единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

Применение РРО не касаются ФЛП первой группы, предпринимателей, которые рассчитываются в безналичной форме, производителей. Без РРО можно будет торговать товарами за наличные средства на рынках, кроме товаров, которые подлежат гарантийному обслуживанию.

Раньше также сообщалось, что физлица, торгующие подержанными товарами, например, торговцы "блошинных" рынков, тоже вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Но эту норму исключили из законопроекта.

Увеличивается "лимит" оборота ФЛП второй группы

С 1 января 2021 года годовой лимит дохода плательщиков единого налога второй группы поднимается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Вводится новый тип РРО — программный

Теперь у бизнеса будет возможность использовать в качестве РРО смартфон, планшет, ноутбук, компьютер.

По словам главы налоговой службы Сергея Верланова, программные РРО станут доступны для в бизнесе с весны 2020 года, то есть через 6 месяцев после вступления законов в силу.

Сегодня в Государственном реестре РРО зарегистрированы 8 типов программных РРО. Сейчас они доступны для тестового применения.

Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО. Данный программный РРО называется "E-Receipt" (е-Чек - электронний чек), он зарегистрирован в госреестре РРО. Для тестирования его можно скачать с веб-сайта налоговой службы.

Программный РРО налоговой службы E-Receipt можно применять на устройствах с операционной системой Windows и Android. Для ОС iOS приложение отсутствует.

В настоящий момент ссылку на скачивание программного РРО налоговой службы E-Receipt для ОС Windows антивирус Avast распознает, как зараженную вирусом. Скачать ПО невозможно.

Ряд фактов косвенно указывают на то, что программное РРО налоговой службы E-Receipt разрабатывает компания M.E.Doc, через ПО которой Украина в 2017 году подверглась самой мощной кибератаке в своей истории. Ущерб от кибератаки был оценен в 0,5% ВВП или примерно 10 млрд грн.

Что ещё надо знать о программном РРО?

Во-первых, зарегистрировать программное РРО можно будет через электронный кабинет (в упрощенном порядке по сравнению с классическими РРО, ЭП).

Во-вторых, программные РРО и классические РРО можно будет использовать одновременно.

В-третьих, любой программист сможет создать собственную версию программного РРО. Вопрос относительно порядка внесения в реестр налоговой службы таких РРО авторами законопроекта и представителями налоговой службы не раскрыт.

В-четвёртых, программные РРО смогут работать в режиме офлайн до 36 часов.

Предприниматель обязан будет в течение часа после восстановления связи между программным РРО и сервером налоговой службы сообщить об этом контролирующий орган.

Вводится электронный чек

Вместо и/или вместе с бумажным чеком бизнес сможет выдавать электронный чек.

Это будет работать так:

1) предприниматель устанавливает на свой смартфон программный РРО;

2) в электронном кабинете регистрирует свою кассу;

3) вводит в РРО номенклатуру товаров;

4) когда покупатель выбрал товар, предприниматель сканирует смартфоном QR-код или штрих-код товара;

5) затем в приложении РРО предприниматель нажимает кнопку "фискализировать";

6) чек с набором товаров идет на сервер Государственной налоговой службы, сервер присваивает чеку фискальный номер и отправляет его обратно в смартфон предпринимателя;

7) РРО отображает чек в конце которого QR-код. Затем есть четыре опции:

покупатель сканирует этот QR-код своим смартфоном и сохраняет себе; отправ ляет чек с QR-кодом на мессенджер покупателя по его номеру телефона; если у продавца есть принтер, попросить его напечатать чек. самый примитивный вариант: сфотографировать или переписать номер чека.

8) покупатель может зайти в свой электронный кабинет, в том числе и со смартфона, открыть закладку "Проверить чек", ввести фискальный номер и дату, нажать "Найти" и отображается точно такой же чек, как и у продавца.

9) если в чеке указаны все товарные позиции, то все хорошо.

10) если отсутствует одна или несколько товарных позиций стоимостью выше 850 грн каждая, покупатель может заполнить на каждую такую товарную позицию жалобу, чтобы получить компенсацию ("кэшбек", о чем ниже, ЭП).

Даже при использовании программных РРО предприниматели обязаны формировать ежедневные отчеты

За каждое невыполнение обязательства штраф 510 грн (30 необлагаемых доходов граждан).

Вводится понятие " кэшбек "

Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек (чек, который не был зарегистрирован на сервере Государственной налоговой службы, ЭП) на один или несколько товаров, каждый из которых дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в Налоговую.

Если в результате проверки ГНС этот факт подтвердится, предприниматель заплатит штраф в размере 150% от стоимости товара, проданного не по чеку. Часть штрафа в денежном выражении получит покупатель, часть — государственный бюджет.

Кэшбек начинает работать с 1 октября 2020 года

Начнет работу этот механизм с определенными "предохранителями".

1. Кэшбек применяется для операций на сумму от 850 грн.

2. Покупатель авторизуется и подает жалобу исключительно через свой электронный кабинет с помощью электронной цифровой подписи.

3. Жалоба покупателя проходит двухуровневую систему проверки (подробности специфики такой проверки неизвестны, ЭП)

4. Покупатель получает кэшбек исключительно после полной проверки жалобы.

Кэшбек не применяется, если чек не выдан

В таком случае на предпринимателя накладывается штраф за невыдачу чека в первый раз в размере не менее 850 грн (50 необлагаемых налогом доходов граждан), в последующие разы — не менее 1700 грн (100 необлагаемых налогом доходов граждан).

Запрещается использование упрощенной системы налогообложения для отдельных групп предпринимателей

Это правило будет распространяться на предприятия, которые предоставляют услуги:

почты (кроме курьерской деятельности);

фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи (местной, междугородной, международной);

фиксированной телефонной связи с использованием беспроводного доступа к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставления в пользование каналов электросвязи (местной, междугородной, международной);

подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи;

по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей.