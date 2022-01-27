Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов и анонсировала карту Укрпочта Банка

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"Укрпочта" объявила тендер о закупке 17 тысяч банковских терминалов – там говорят, что они будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, первый терминал для приема карт появился в Укрпочте в 2018 году. В декабре 2021 года их стало уже 7500 (6-й показатель в стране среди компаний-эквайеров).

Смелянский добавил, что в декабре объем сделок по терминалам Укрпочты превысил 1 млрд грн.

Как отмечается на сайте Prozorro, ожидаемая стоимость по аукциону по закупке 17 тыс терминалов - 290 млн грн с НДС. Аукцион намечен на 25 марта 2022 года.

"И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с "ковидной" 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка" , – написал Смелянский.

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"Укрпочта" покупает банк. Зачем?

Напоминаем:

Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами о приобретении Альпари банка.

"Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн. грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали соглашение. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка.

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность приобретения компанией права предоставлять банковские услуги.

Экономическая правда