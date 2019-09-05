Українці витрачають на їжу майже половину доходів - Держстат
Джерело: дослідження Державної служби статистики у першому кварталі 2019 року
Українці витрачають на харчування майже половину доходів, а 14,1% заробітку – йде на оплату послуг.
Деталі: Ще 31,1% витрат українських родин припадає на непродовольчі товари.
У середньому споживчі грошові витрати українців становлять 8 тисяч 36 гривень на місяць.
З них на продукти харчування та безалкогольні напої українці витрачають майже 3,6 тисячі гривень, ще приблизно 180 гривень іде на алкоголь та тютюнові вироби, близько півтисячі гривень – на одяг та взуття.
Витрати українців на компослуги становлять у середньому близько 1,9 тисячі гривень, на охорону здоров’я трохи більше 400 гривень, а на транспорт – 362 гривні.
На відпочинок українці в середньому витрачають 140 гривень.
Опитування проводилось у І кварталі 2019 року серед 8446 сімей (без урахування жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу).
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua