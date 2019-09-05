У Києві спалили автомобіль сина Гонтаревої. Екс-глава НБУ каже про переслідування

У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку Валерії Гонтаревої, і яким користується син екс-глави Національного банку.

Про це повідомила сама Гонтарева виданням Liga.net і НВ.

"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звати Валерія Гонтарева", - повідомила екс-глава НБУ.

Гонтарева вважає подію і те, що її на цьому тижні збив автомобіль на пішохідному переході в Лондоні, "ланками одного ланцюга".

"На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення", - заявила Гонтарева.

"Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора [Костянтина] Кулика, їм мало подачі позовів [екс-заступника голови Адміністрації Президента Андрія] Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій. Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва", - заявила вона.

Видання Інформатор повідомляє, що автомобіль Audi А7 згорів у будинку за адресою Володимирська, 69. За словами мешканців сусідніх будинків, цим автомобілем користувався син Гонтаревої Антон.

"Автомобіль стояв в арці за парканом, який був закритий. А у двір будинку, тобто ближче до машини, можна було потрапити тільки через під'їзд, на дверях якого встановлений домофон. Після повної ліквідації пожежі рятувальники повідомили співробітникам поліції свої припущення, що це цілком міг бути підпал", - пише видання.

У кінці серпня Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.