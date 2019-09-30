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Чернобыльскую зону покрыли 4G

Понедельник, 30 сентября 2019, 15:10

"Киевстар" подключил к высокоскоростному интернету город Чернобыль, а также комплекс строений на территории атомной электростанции (объект "Укрытие").

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, сотрудники объекта "Укрытие" и многочисленные туристы, желающие попасть в зону отчуждения, могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE.

Также в ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с. Дитятки.

Напоминаем:

В 2019 году зона отчуждения побила туристический рекорд. За 8 месяцев 2019 года Чернобыль посетило рекордное количество туристов - 74 671 человек.

Этому предшествовал успешный релиз минисериала "Чернобыль", от компании НВО, который получил три премии "Эмми". Также  "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Экономическая правда

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4G Чернобыль

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