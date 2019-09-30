Чернобыльскую зону покрыли 4G

"Киевстар" подключил к высокоскоростному интернету город Чернобыль, а также комплекс строений на территории атомной электростанции (объект "Укрытие").

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Таким образом, сотрудники объекта "Укрытие" и многочисленные туристы, желающие попасть в зону отчуждения, могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE.



Также в ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с. Дитятки.

Напоминаем:



В 2019 году зона отчуждения побила туристический рекорд. За 8 месяцев 2019 года Чернобыль посетило рекордное количество туристов - 74 671 человек.



Этому предшествовал успешный релиз минисериала "Чернобыль", от компании НВО, который получил три премии "Эмми". Также "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Экономическая правда