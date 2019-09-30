Чорнобильську зону покрили 4G

"Київстар" підключив до високошвидкісного інтернету місто Чорнобиль, а також комплекс споруд на території атомної електростанції (об’єкт "Укриття").

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Таким чином, співробітники об'єкта "Укриття" і численні туристи, які хочуть потрапити в зону відчуження, можуть користуватися високошвидкісним мобільним інтернетом за технологією LTE.



Також найближчим часом зв’язок 4G з'явиться на головному контрольно-пропускному пункті на в’їзді у Чорнобильську зону в с. Дитятки.

Нагадуємо:

У 2019 зона відчуження побила туристичний рекорд. За 8 місяців 2019 Чорнобиль відвідала рекордна кількість туристів - 74 671 особа.

Цьому передував успішний реліз мінісеріалу "Чорнобиль", від компанії НВО, який отримав три премії "Еммі". Також "Чорнобиль" посів перше місце в рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

Економічна правда