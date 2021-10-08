В Украине впервые установили стандарты качества мобильной связи

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В Украине впервые установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи - требования будут побуждать операторов улучшить сеть в городах и селах.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отныне, скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки не менее 0,5 мегабит в секунду, добавляют в ведомстве.

"Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. Но сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом.

К тому же город или село будет считаться покрытым, только если связь будет доступен минимум на 65% территории", - сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Такое решение приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций. И будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг для украинцев, а также повышению конкуренции между операторами", - заявили в Минцифры.

Там отметили, что еще в 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни одного показателя в них не было установлено для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения.

"Учитывая стремительное развитие 4G в последние годы, новые стандарты стали крайне необходимы", - резюмировали в министерстве.

Экономическая правда