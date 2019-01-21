Проекты, меняющие мир. Десять инфраструктурных гигантов

ЭП рассказывает о десяти масштабных инфраструктурных проектах.

В 2018 году на украинскую инфраструктуру была направлена рекордная сумма — 86 млрд грн. Деньги выделялись на ремонт и строительство дорог, модернизацию и развитие портов, авиационной отрасли, железной дороги.

Однако даже рекордные в масштабах Украины вложения кажутся каплей в море в сравнении с развитыми странами. К примеру, в Китае эта сума ежегодно достигает десятков и даже сотен миллиардов долларов.

Развитые страны выделяют деньги не только на поддержание инфраструктуры, но и на гигантские стройки.

ЭП собрала десятку крупнейших инфраструктурных проектов, чей масштаб исчисляется миллиардами долларов. В список вошли как реализуемые объекты, так и уже введенные в эксплуатацию.

Мост Гонконг — Чжухай — Макао

Мост Гонконг — Чжухай — Макао. Фото: mover.uz

В середине 2018 года в Китае после восьми лет строительства открыли самый длинный в мире мост над морем. Мост Гонконг — Чжухай — Макао — проект, состоящий из серии мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска.

Мосты и тоннели соединяют крупнейшие города региона. Проект состоит из 35-километрового моста и тоннеля длиной 6,7 км. Он стоил 120 млрд долл и сократил время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.

Новый город Наньхуэй

Новый город Наньхуэй. Фото: businessinsider.my

Наньхуэй — будущий город, расположенный в новом районе Пудун в Шанхае. Проект разработан немецкими архитекторами. Ранее он назывался Lingang New City, но в апреле 2012 года был переименован.

Строительство стартовало в 2003 году. Его завершение запланировано на 2020 год. Цель — привлечь к 2020 году 450 тыс жителей и 10 млн туристов ежегодно.

Город должен был стать "мини-Гонконгом". Хотя недвижимость там продавалась быстро, люди не хотели въезжать. Чтобы оживить его, на западе было построено восемь университетских городков, рассчитанных на 100 тыс студентов.

Тоннель Gotthard

Готардский автомобильный тоннель. Фото: flickrhivemind

Готардский автомобильный тоннель — один из самых протяженных в мире, его длина составляет 17 км. Подземная автомагистраль под Лепонтинскими Альпами была проложена для соединения двух крупных кантонов — Ури и Тичино.

Строительство тоннеля началось в 1969 году и длилось 11 лет. Он является комфортным для поездок и имеет продуманную систему освещения. Явный минус — лишь одна полоса движения в каждом направлении.

По тоннелю можно передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 150 метров. Главная опасность для автомобилистов — большой поток грузового транспорта.

Реконструкция Панамского канала

Реконструкция Панамского канала. Фото: fdlx.com

С 2011 года по 2016 год шла грандиозная реконструкция Панамского канала — расширение, которое вдвое увеличило его пропускную способность. Грандиозную пятилетнюю стройку можно увидеть всего за две минуты.

Панамский канал протяженностью 77 км соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. В отличие от Суэцкого канала, он не проложен по всей длине на уровне моря: суда поднимаются и опускаются с помощью шлюзов и проходят по пресноводному фарватеру.

Небоскреб-невеста

Небоскреб-невеста. Фото: techinsider.io

Самое высокое здание мира к 2025 году планируют возвести в Басре — нефтяной столице Ирака. Высота башни превысит 1,1 км. Здание получило название The Bride (невеста) и станет первым в мире архитектурным комплексом, который будет воплощать концепцию "вертикального города".

С южной стороны арабская "невеста" будет окутана своеобразной фатой из солнечных панелей. Комплекс сможет не только вырабатывать для себя "зеленую" энергию, но и затенять скверы, парки и малоэтажные строения.

Пока не будет достроена "невеста", звание самого высокого сооружения в мире останется за 828-метровым небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Плотина "Итайпу"

Плотина "Итайпу". Фото: paraguay365.com

Плотина "Итайпу" — вторая по мощности в мире гидроэлектростанция, расположенная на границе Парагвая и Бразилии. Она почти на 100% обеспечивает электричеством Парагвай и на 20% — Бразилию.

Свое имя плотина получила от названия острова в устье реки, который стал основой одного из крупнейших сооружений мира. В 2016 году ГЭС стала первой станцией в мире, которая произвела за год более 100 млрд кВт-ч электроэнергии.

Телескоп FAST

Строительство самого большого радиотелескопа в мире. Фото: tech.huanqiu.com

Строительство самого большого радиотелескопа в мире было завершено в 2016 году. Его антенна состоит из более чем 4 тыс отражающих панелей, а ее эффективный диаметр, используемый при наблюдениях, составляет 300 метров.

Площадь FAST сопоставима с площадью 30 футбольных полей. Чтобы его построить, потребовалось переселить более 9 тыс человек. Расположение FAST в малонаселенном слаборазвитом регионе обеспечивает минимальный уровень электромагнитных помех, которые затрудняют астрономические наблюдения.

Радиотелескоп повысил возможности китайских астрономов и позволил привлечь в страну крупные международные научные проекты.

Новый аэропорт Стамбула

Новый аэропорт Стамбула. Фото: pronews.gr

Новый аэропорт Стамбула расположен на территории европейской части города и находится на расстоянии 35 км от центра. Открыт 29 октября 2018 года. Планируется, что аэропорт станет самым большим в мире. Он сможет обслуживать 150 млн пассажиров ежегодно и более 350 направлений.

Это третий аэропорт в Стамбуле наряду с воздушными гаванями имени Ататюрка и Сабихи Гекчен. После завершения всех этапов строительства "Стамбул" будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, а также открытую и закрытую парковки на 70 тыс автомобилей.

Он сможет обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно, а максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году.

Метро Эр-Рияд

Строительство метро в Эр-Рияде. Фото: wewunik.xyz

Строительство метро в Эр-Рияде — самый крупный инфраструктурный проект в истории Саудовской Аравии. Одна из основных причин его строительства — борьба с пробками, которые стали серьезной проблемой для города.

Планируется построить шесть веток с 85 станциями. Общая длина всех линий — 176 км. Проект стоимостью 22,5 млрд долл стартовал в 2012 году и завершится в 2019 году. Контракт выполняют компании из США, Италии и Испании.

Для сравнения: в Киеве сейчас 52 станции метро, а общая протяженность трех линий составляет 67 км.

Порт "Шанхай"

"Шанхай" — один из крупнейших портов мира. Фото: jxmcqluntai.com

"Шанхай" — один из крупнейших портов мира. С 2005 года он занимает первое место по грузообороту. Порт состоит из нескольких зон. Они расположены относительно далеко друг от друга, но имеют при этом взаимное сообщение.

Большинство процессов в порту автоматизированы и не требуют вмешательства человека. Операторы лишь следят за показателями на панелях управления.

Порт сотрудничает с портами всего мира. Внешнеторговый оборот города почти на 100% осуществляется с помощью морских перевозок через порт Шанхая. 20% морского грузооборота Китая приходятся именно на это предприятие.