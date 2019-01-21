Проекты, меняющие мир. Десять инфраструктурных гигантов
В 2018 году на украинскую инфраструктуру была направлена рекордная сумма — 86 млрд грн. Деньги выделялись на ремонт и строительство дорог, модернизацию и развитие портов, авиационной отрасли, железной дороги.
Однако даже рекордные в масштабах Украины вложения кажутся каплей в море в сравнении с развитыми странами. К примеру, в Китае эта сума ежегодно достигает десятков и даже сотен миллиардов долларов.
Развитые страны выделяют деньги не только на поддержание инфраструктуры, но и на гигантские стройки.
ЭП собрала десятку крупнейших инфраструктурных проектов, чей масштаб исчисляется миллиардами долларов. В список вошли как реализуемые объекты, так и уже введенные в эксплуатацию.
Мост Гонконг — Чжухай — Макао
В середине 2018 года в Китае после восьми лет строительства открыли самый длинный в мире мост над морем. Мост Гонконг — Чжухай — Макао — проект, состоящий из серии мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска.
Мосты и тоннели соединяют крупнейшие города региона. Проект состоит из 35-километрового моста и тоннеля длиной 6,7 км. Он стоил 120 млрд долл и сократил время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.
Новый город Наньхуэй
Наньхуэй — будущий город, расположенный в новом районе Пудун в Шанхае. Проект разработан немецкими архитекторами. Ранее он назывался Lingang New City, но в апреле 2012 года был переименован.
Строительство стартовало в 2003 году. Его завершение запланировано на 2020 год. Цель — привлечь к 2020 году 450 тыс жителей и 10 млн туристов ежегодно.
Город должен был стать "мини-Гонконгом". Хотя недвижимость там продавалась быстро, люди не хотели въезжать. Чтобы оживить его, на западе было построено восемь университетских городков, рассчитанных на 100 тыс студентов.
Тоннель Gotthard
Готардский автомобильный тоннель — один из самых протяженных в мире, его длина составляет 17 км. Подземная автомагистраль под Лепонтинскими Альпами была проложена для соединения двух крупных кантонов — Ури и Тичино.
Строительство тоннеля началось в 1969 году и длилось 11 лет. Он является комфортным для поездок и имеет продуманную систему освещения. Явный минус — лишь одна полоса движения в каждом направлении.
По тоннелю можно передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 150 метров. Главная опасность для автомобилистов — большой поток грузового транспорта.
Реконструкция Панамского канала
С 2011 года по 2016 год шла грандиозная реконструкция Панамского канала — расширение, которое вдвое увеличило его пропускную способность. Грандиозную пятилетнюю стройку можно увидеть всего за две минуты.
Панамский канал протяженностью 77 км соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. В отличие от Суэцкого канала, он не проложен по всей длине на уровне моря: суда поднимаются и опускаются с помощью шлюзов и проходят по пресноводному фарватеру.
Небоскреб-невеста
Самое высокое здание мира к 2025 году планируют возвести в Басре — нефтяной столице Ирака. Высота башни превысит 1,1 км. Здание получило название The Bride (невеста) и станет первым в мире архитектурным комплексом, который будет воплощать концепцию "вертикального города".
С южной стороны арабская "невеста" будет окутана своеобразной фатой из солнечных панелей. Комплекс сможет не только вырабатывать для себя "зеленую" энергию, но и затенять скверы, парки и малоэтажные строения.
Пока не будет достроена "невеста", звание самого высокого сооружения в мире останется за 828-метровым небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае.
Плотина "Итайпу"
Плотина "Итайпу" — вторая по мощности в мире гидроэлектростанция, расположенная на границе Парагвая и Бразилии. Она почти на 100% обеспечивает электричеством Парагвай и на 20% — Бразилию.
Свое имя плотина получила от названия острова в устье реки, который стал основой одного из крупнейших сооружений мира. В 2016 году ГЭС стала первой станцией в мире, которая произвела за год более 100 млрд кВт-ч электроэнергии.
Телескоп FAST
Строительство самого большого радиотелескопа в мире было завершено в 2016 году. Его антенна состоит из более чем 4 тыс отражающих панелей, а ее эффективный диаметр, используемый при наблюдениях, составляет 300 метров.
Площадь FAST сопоставима с площадью 30 футбольных полей. Чтобы его построить, потребовалось переселить более 9 тыс человек. Расположение FAST в малонаселенном слаборазвитом регионе обеспечивает минимальный уровень электромагнитных помех, которые затрудняют астрономические наблюдения.
Радиотелескоп повысил возможности китайских астрономов и позволил привлечь в страну крупные международные научные проекты.
Новый аэропорт Стамбула
Новый аэропорт Стамбула расположен на территории европейской части города и находится на расстоянии 35 км от центра. Открыт 29 октября 2018 года. Планируется, что аэропорт станет самым большим в мире. Он сможет обслуживать 150 млн пассажиров ежегодно и более 350 направлений.
Это третий аэропорт в Стамбуле наряду с воздушными гаванями имени Ататюрка и Сабихи Гекчен. После завершения всех этапов строительства "Стамбул" будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, а также открытую и закрытую парковки на 70 тыс автомобилей.
Он сможет обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно, а максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году.
Метро Эр-Рияд
Строительство метро в Эр-Рияде — самый крупный инфраструктурный проект в истории Саудовской Аравии. Одна из основных причин его строительства — борьба с пробками, которые стали серьезной проблемой для города.
Планируется построить шесть веток с 85 станциями. Общая длина всех линий — 176 км. Проект стоимостью 22,5 млрд долл стартовал в 2012 году и завершится в 2019 году. Контракт выполняют компании из США, Италии и Испании.
Для сравнения: в Киеве сейчас 52 станции метро, а общая протяженность трех линий составляет 67 км.
Порт "Шанхай"
"Шанхай" — один из крупнейших портов мира. С 2005 года он занимает первое место по грузообороту. Порт состоит из нескольких зон. Они расположены относительно далеко друг от друга, но имеют при этом взаимное сообщение.
Большинство процессов в порту автоматизированы и не требуют вмешательства человека. Операторы лишь следят за показателями на панелях управления.
Порт сотрудничает с портами всего мира. Внешнеторговый оборот города почти на 100% осуществляется с помощью морских перевозок через порт Шанхая. 20% морского грузооборота Китая приходятся именно на это предприятие.
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