Реальные расходы Китая на организацию Олимпиады в 10 раз выше официальных – Business Insider

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Несмотря на официальный бюджет Олимпиады-2022 в 3,9 млрд долларов, на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр в 10 раз больше - по меньшей мере 39,5 млрд долларов.

Об этом пишет Business Insider, говорится в статье Экономической правды.

По официальным данным, бюджет пекинской Олимпиады – 3,9 млрд долл., из которых 880 млн долл. покроет МОК.

"В целом, 3,9 млрд долл. – это очень мало по сравнению со счетами других стран-хозяев. Для примера – расходы на зимние Игры в Сочи в 2014-м достигли 60 млрд долл", - говорится в материале.

Однако, скорее всего, Китай скрывает реальную стоимость своей сметы. Расследование Business Insider показало, что реальные расходы на подготовку в десять раз больше официальной цифры – около 38-39 млрд дол.

Так, к открытию соревнований там запустили сверхбыстрый поезд Fuxing, который двигается со скоростью 350 км в год и имеет 5G. Только на строительство дороги потратили 9,2 млрд дол.

Среди новостроек Игр-2022 – самый большой в Азии конькобежный стадион на 12 тыс мест. Каток построили на месте поля для хоккея на траве. Официальная сумма инвестиций – 175 млн долл без учета расходов на "земельные вопросы".

Олимпийский поселок для спортсменов из 91 страны от некоторых спортивных объектов расположен в 200 км, поэтому в 2019 году была построена уже упоминавшаяся высокоскоростная железная дорога. Теперь из Чжанцзякоу в Пекин можно доехать за 50 мин вместо 3 часов. Проект стоимостью около 9,2 млрд долл. не вошел в официальный бюджет.

На поселок в центре Пекина для 2,3 тыс спортсменов страна потратила 3,16 млрд дол. По данным экспертов, около 442,9 млн долл стоили площадки для бобслея, скелетона, санного спорта и горных лыж в Яньцине, еще 773,5 млн долл – линия метро в Пекине, построенная специально для зимних Игр.

Об экономике Олимпиад и подготовке Китая к Играм-2022 читайте больше в статье Алексея Павлыша и Богдана Мирошниченко: Экономики там нет. Зачем Китаю Зимняя Олимпиада и почему нервничают спонсоры

Экономическая правда