Палладий подорожал до рекордных значений

Цены на палладий на спотовом рынке в Лондоне в пятницу поднялись на 1,8% и достигли рекордных 1648,65 доллара за унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

При этом драгметалл завершает "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило с 2012 года, отмечает агентство Bloomberg.

"Рост продаж автомобилей с бензиновыми двигателями продолжается, и поскольку металл используется для производства каталитических нейтрализаторов, мы видим повышение спроса", - полагает президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос, которого цитирует MarketWatch.

Котировки контрактов на золото увеличились на 0,4% - до 1504,75 доллара за унцию. С начала текущей недели подъем составляет 1,1%, причем до этого металл дешевел по итогам трех недель подряд.

С начала года цена золота выросла на 17%.

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