Паладій подорожчав до рекордних значень

Ціни на паладій на спотовому ринку в Лондоні в п'ятницю зросли на 1,8% і досягли рекордних 1648,65 долара за унцію.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому дорогоцінний метал завершує "в плюсі" сьомий тиждень поспіль, чого не відбувалося з 2012 року, відзначає агентство Bloomberg.

"Зростання продажів автомобілів з бензиновими двигунами триває, і оскільки метал використовується для виробництва каталітичних нейтралізаторів, ми бачимо підвищення попиту", - вважає президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос, якого цитує MarketWatch.

Котирування контрактів на золото зросли на 0,4% - до 1504,75 долара за унцію. З початку поточного тижня зростання становило 1,1%, причому до цього метал дешевшав за підсумками трьох тижнів поспіль.

З початку року ціна на золото зросла на 17%.

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