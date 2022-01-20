В Нацбанке рассказали, как госрегулирование цен на продукты повлияет на инфляцию

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В НБУ заявили, что решение правительства о госрегулировании цен на продукты будет иметь ограниченное влияние на инфляционные процессы.

Об этом на брифинге заявил заместительглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Журналисты спросили, считают ли у НБУ обоснованным введение госрегулирования цен на продукты, в частности наценки на продукты питания.

"В настоящее время проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах это проблема не только центрального банка, но и власти в целом.

Во многих странах правительства принимают различные решения с тем, чтобы снизить инфляционное давление. Собственно, понятны и попытки украинского правительства также поспособствовать торможению инфляционных процессов, особенно тех, которые касаются наиболее уязвимых слоев населения", - сказал Николайчук.

"Что касается того, считаем ли мы обоснованным введение госрегулирования цен - мы не даем оценок действиям правительства, мы только оцениваем их влияние на интересующие нас показатели, прежде всего на инфляцию.

Если говорить о принятом решении - мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным в результате того, что текущий инфляционный всплеск, прежде всего, обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", - добавил он.

"Если говорить о будущем - то, конечно, мы всегда говорили, что мы предпочитаем рыночные методы управления инфекционными процессами, прежде всего за счет монетарной политики", - резюмировал Николайчук.

Напоминаем:

Минэкономики будет ежедневно собирать информацию об изменении цен на 30 категорий товаров, среди которых горючее, медикаменты и продукты питания.

Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания.

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

В прошлом году правительство ввело предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензину (5 грн/литр).

Минэкономики с марта осуществляет мониторинг цен на социально значимые продукты и декларирование цен.

Экономическая правда