Бизнес Украины сэкономил на закупках миллиарды - SRM APS SMART

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Украинские бизнесы сэкономили уже более 15 млрд грн на автоматизации закупок. Они оптимизируют операционку и контролируют закупки.

Более 70 украинских компаний крупного и среднего бизнеса используют систему автоматизации управления закупками . При помощи системы они провели сделок по закупке на более чем 189 млрд грн. За счет этого компании сэкономили более 15 млрд грн.

Такими данными поделилась украинский разработчик программного продукта SRM APS SMART - системы автоматизации управления закупками.

Среди клиентов системы - бизнес из секторов агро, финансов, ритейла: Kernel, Ukrlandfarming, Альфа-Банк, Укртранснефть, Астарта, Хлебодар (Trade Hub),Глобино, UMG, Корум, Велика Кишеня и другие.

Как говорят в APS SMART, в среднем закупки - это 60-80% всей затратной части предприятия. Если предприятие крупное, а категорий закупок много, становится трудно управлять потоком поставщиков, усложняется документооборот. А также растет риск "откатов" и непрозрачных закупок.

К примеру, с такими сложностями столкнулся один из ведущих производителей колбасных и мясных изделий на рынке Украины. Закупками в общей сложности занималось 100 человек в 6 дочерних предприятиях. Предприятие регулярно нуждается в ГСМ, запчастях, корме для скота, ветпрепаратах - всего более 160 категорий и работает с более 6000 поставщиками.

Оценка поставщиков велась буквально ручкой в журнале. Разные подразделения использовали разные учетные системы. Из-за этого процессы закупок были усложненными и затянутыми.

После запуска APS SMART и интеграции с учетными системами, удалось оптимизировать процесс закупок. За три года экономия на них составила 12% - 1,71 млрд грн.

Крупный агрохолдинг Астарта взял под контроль все заявочные и тендерные процедуры на всех своих предприятиях и во всех регионах Украины и за текущий год сэкономил 4,8% средств, что в денежном выражении для такого крупного предприятия не мало.

По словам СЕО Trade Hub Максима Леонтьева: "В рамках реорганизации своих закупок мы определились с концепцией организационных изменений, с техническим решением по автоматизации и, в дальнейшем, реализовали проект вместе с APS SMART. Закупочную функцию мы вынесли в отдельное подразделение с чётким централизованным управлением, что в последующем дало нам полный контроль над закупками по всем производственным подразделениям группы компаний. В том числе, с помощью системы наши показатели по экономии в закупках существенно выросли, например, только в августе мы сэкономили для компании порядка миллиона гривен ".

SRM APS SMART дает возможность бизнесу управлять затратами, расширять воронку поставщиков, оценивать работу закупочного персонала. Она интегрируется с разными ERP-системами 1С, SAP, Oracle, Microsoft и т.д.

Главные преимущества системы - снижение затрат и 100% контроль расходов на снабжение, до 20% финансовой экономии за счёт снижения цен на закупку, увеличения количества поставщиков, повышения конкуренции, снижения складских запасов и экономии рабочего времени, а также количества задействованных закупщиков.