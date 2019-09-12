Бізнес України заощадив на закупівлях мільярди - SRM APS SMART

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Українські бізнеси вже заощадили більше ніж 15 млрд. грн на автоматизації закупівель. Вони оптимізують операційну діяльність та контролюють закупівлі.

Понад 70 українських компаній великого та середнього бізнесу використовують систему автоматизації управління закупівлями. Вони провели через платформу угод на закупівлю більш ніж на 189 млрд грн. За рахунок цього компанії заощадили понад 15 млрд грн.

Такими даними поділилася український розробник програмного продукту SRM APS SMART - системи автоматизації управління закупівлями.

Серед користувачів системи бізнес із різних секторів: агро, фінанси, рітейл - Kernel, Ukrlandfarming, Альфа-Банк, Укртранснафта, Астарта, Хлібодар (Trade Hub), Глобине, UMG, Корум, Велика Кишеня та інші.

Як кажуть в APS SMART, в середньому закупівлі - це 60-80% всієї витратної частини підприємства. Якщо підприємство велике, а категорій закупівель багато, стає важко управляти потоком постачальників, ускладнюється документообіг. А також зростає ризик "відкатів" і непрозорих закупівель.

Наприклад, з такими труднощами зіткнувся один з провідних виробників ковбасних та м'ясних виробів на ринку України. Закупівлями в цілому займалося 100 осіб у 6 дочірніх підприємствах.

Підприємство регулярно потребує ПММ, запчастини, корми для худоби, ветпрепарати - всього понад 160 категорій, та працює з понад 6000 постачальниками.

Оцінка постачальників велася буквально ручкою у журналі. Різні підрозділи використовували різні облікові системи. Через це процеси закупівель були ускладненими і затягнутими.

Після запуску SRM APS SMART та інтеграції з обліковими системами, вдалося оптимізувати процес закупівель. За три роки економія на них склала 12% - 1,71 млрд грн.

Великий агрохолдинг Астарта взяв під контроль всі заявочні і тендерні процедури на всіх своїх підприємствах і в усіх регіонах України і за поточний рік заощадив 4,8% коштів, що в грошовому вираженні для такого великого підприємства не мало.

За словами СЕО Trade Hub Максима Леонтьєва: "В рамках реорганізації своїх закупівель ми визначилися з концепцією організаційних змін, з технічним рішенням по автоматизації і, в подальшому, реалізували проект разом з APS SMART. Закупівельну функцію ми винесли в окремий підрозділ з чітким централізованим управлінням, що в подальшому дало нам повний контроль над закупівлями по всіх виробничих підрозділах групи компаній. В тому числі, за допомогою системи наші показники з економії закупівель істотно зросли, наприклад, тільки у серпні ми заощадили для компанії близько мільйона гривень".

SRM APS SMART дає можливість бізнесу управляти витратами, розширювати воронку постачальників, оцінювати роботу закупівельного персоналу. Вона інтегрується з різними ERP-системами 1С, SAP, Oracle, Microsoft і т.д

Головні переваги системи - зниження витрат і 100% контроль витрат на постачання, до 20% фінансової економії за рахунок зниження цін на закупівлю, збільшення кількості постачальників, підвищення конкуренції, зниження складських запасів і економії робочого часу, а також кількості задіяних закупівельників.