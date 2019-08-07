Цена на золото достигла максимума за 6 лет

Стоимость унции золота впервые с 2013 года превысила 1500 долларов благодаря повышенному спросу на защитные активы и на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировки золота на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3%, до 1503,3 доллара за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 17%.

Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков.

Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие протекционистские меры.

Кроме того, в последние недели Федеральная резервная система снизила размер базовой процентной ставки, а Европейский центральный банк и Банк Японии сигнализировали о готовности пойти на такую меру в будущем. ЦБ Индии и Новой Зеландии понизили ставки сильнее ожиданий рынка.

При снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций.

"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", - говорит исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон. По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь 1,6 тыс долларов за унцию.

Спотовые цены на серебро 7 августа поднимались до максимальной за год отметки 16,808 доллара за унцию.

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