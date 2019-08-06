Рынок акций США пережил наибольшее падение с начала года

5 августа на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций.

Об этом пишет Reuters.

На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента.

Падение Dow Jones стало 6-ым крупнейшим падением этого индекса за сутки в истории.

Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.

В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%, что является минимальным показателем с конца 2016 года.

Падение котировок связано со снижением стоимости китайского юаня: 5 августа его курс опустился до минимального за 10 лет значения. Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой.

Инвесторы начинают осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключаются на другие активы: золото подорожало до 1,5 тыс долларов за унцию, растут японская иена и криптовалюты.

Стоимость Bitcoin резко увеличилась и достигла отметки в 11 831 доллара. За прошедшие сутки рост составил 8%.

Напоминаем:

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил ввести новые пошлины в размере 10% на импорт из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов с 1 сентября.

Китай ответил на угрозу Трампа, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.

Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня.

5 августа японский индикатор Nikkei 225 потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падал на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускались на 1,2-1,7%.

Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.

Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.

Экономическая правда