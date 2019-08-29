Объемы прямых иностранные инвестиции в Украину выросли на 2,6%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного капитала на 1 июля 2019 года составил 33,724 миллиарда гривень, что на 0,84 миллиарда гривень, или на 2,6%, превышает показатель на начало года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украины".

Так, в географическом разрезе самый большой прирост прямых иностранных инвестиций зафиксирован: с Кипра - 388,8 млн долл (до 9,92 млрд долл), из Нидерландов – 295,1 млн долл (до 7,41 млрд долл), РФ – 145,5 млн долл (до 0,74 млрд долл) и Швейцарии – 100,3 млн долл (до 1,65 млрд долл).

В то же время отмечается резкое уменьшение инвестиций из Венгрии – на 250,6 млн долл (до 0,31 млрд долл).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован: в финансовой и страховой деятельности (318,5 млн долл), добывающей и перерабатывающей промышленности (соответственно 184,9 млн долл и 176,4 млн долл), оптовой и розничной торговле – 113,8 млн долл, операциях с недвижимостью (122,6 млн долл), а также профессиональной, научной и технической деятельности (128,4 млн долл).

В то же время в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на 270,4 млн долл, говорится в данных Госстата.

Напомним, что в мае Госстат зафиксировал резкое падение темпов роста иностранных инвестиций.