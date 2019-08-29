Обсяги прямих іноземних інвестиції в Україну зросли на 2,6%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 2019 року становив 33,724 мільярда гривень, що на 0,84 мільярда гривень, або на 2,6%, перевищує показник на початок року.

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, у географічному розрізі найбільший приріст прямих іноземних інвестицій зафіксовано: з Кіпру - 388,8 млн дол (до 9,92 млрд дол), з Нідерландів - 295,1 млн дол (до 7,41 млрд дол), із РФ - 145,5 млн дол (до 0,74 млрд дол) і Швейцарії - 100,3 млн дол (до 1,65 млрд дол).

Водночас відзначається різке зменшення інвестицій із Угорщини - на 250,6 млн дол (до 0,31 млрд дол).

У галузевому розрізі найбільше зростання іноземних інвестицій зафіксоване: у фінансовій та страховій діяльності (318,5 млн дол), добувній та переробній промисловості (відповідно 184,9 млн дол і 176,4 млн дол), оптовій та роздрібній торгівлі - 113,8 млн дол, операціях із нерухомістю (122,6 млн дол), а також професійній, науковій і технічній діяльності (128,4 млн дол).

Водночас у діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування відбулося зменшення таких інвестицій на 270,4 млн дол, говориться у даних Держстату.

Нагадаємо, що у травні Держстат зафіксував різке падіння темпів зростання іноземних інвестицій.