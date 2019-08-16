Укрпочта будет оценивать качество работы отделений по QR-коду
Пятница, 16 августа 2019, 19:15
Укрпочта 16 августа запустила оценку качества работы отделений по QR-коду.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Укропшты Игорь Смелянский.
В частности, после скана QR-кода, клиенты Укрпочты смогут выставить оценку от 0 до 10, где первое число означает "категорически не рекомендую", а второе - "обязательно порекомендую".
Помимо самой оценки, можно будет направить комментарий или фото/видео отделения. Таким образом Укрпочта планирует повысить качество сервиса.
Экономическая правда
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