Укрпочта будет оценивать качество работы отделений по QR-коду

Укрпочта 16 августа запустила оценку качества работы отделений по QR-коду.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Укропшты Игорь Смелянский.

В частности, после скана QR-кода, клиенты Укрпочты смогут выставить оценку от 0 до 10, где первое число означает "категорически не рекомендую", а второе - "обязательно порекомендую".

Помимо самой оценки, можно будет направить комментарий или фото/видео отделения. Таким образом Укрпочта планирует повысить качество сервиса.

Экономическая правда