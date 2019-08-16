Укрпошта буде оцінювати якість роботи відділень по QR-коду
П'ятниця, 16 серпня 2019, 19:15
Укрпошта 16 серпня запустила оцінку якості роботи відділень по QR-коду.
Про це повідомив у Facebook гендиректор Укропшти Ігор Смілянський.
Зокрема, після скану QR-коду, клієнти Укрпошти зможуть виставити оцінку від 0 до 10, де перше число означає "категорично не рекомендую", а друге - "обов'язково порекомендую".
Крім самої оцінки, можна буде надіслати коментар або фото/відео з відділення. Таким чином Укрпошта планує підвищити якість сервісу.
Економічна правда
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