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Укрпошта буде оцінювати якість роботи відділень по QR-коду

П'ятниця, 16 серпня 2019, 19:15

Укрпошта 16 серпня запустила оцінку якості роботи відділень по QR-коду.

Про це повідомив у Facebook гендиректор Укропшти Ігор Смілянський.

Зокрема, після скану QR-коду, клієнти Укрпошти зможуть виставити оцінку від 0 до 10, де перше число означає "категорично не рекомендую", а друге - "обов'язково порекомендую".

Крім самої оцінки, можна буде надіслати коментар або фото/відео з відділення. Таким чином Укрпошта планує підвищити якість сервісу.

Економічна правда

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