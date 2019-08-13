В Нацбанке отреагировали на заявление НАПК по декларациям Смолия

Глава Национального банка Яков Смолий не получил от Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы.

Напомним:

12 августа НАПК заявило о нарушениях в декларациях главы Нацбанка Якова Смолия.

По результатам проверки деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, он не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более ,5 млн грн, 6,6 млн грн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

Экономическая правда