У Нацбанку відреагували на заяву НАЗК щодо декларацій Смолія
Голова Національного банку Яків Смолій не отримав від Нацагентства з питань запобігання корупції жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба НБУ.
"Національний банк України є прибічником політики відкритості та прозорості і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях за відповідні роки.
Нагадаємо:
12 серпня НАЗК заявило про порушення у деклараціях голови Нацбанку Яківа Смолія.
За результатами перевірки декларацій Якова Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.
Крім того, він не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому за правом власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.
Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.
Економічна правда
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