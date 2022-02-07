Украинцы уменьшили потребление электроэнергии из-за потепления
В течение недели с 31 января по 6 февраля 2022 года из-за потепления уменьшилось потребление электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что никаких отключений, связанных с мерами по принудительному снижению потребления в энергосистеме, за прошедшую неделю не произошло.
Всю неделю в энергосистеме одновременно работали все 15 энергоблоков АЭС. В течение понедельника-пятницы суммарная мощность АЭС составила более 13 ГВт.
Доля АЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей выросла с 55% до 61%.
Среднесуточное производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей упало на 21,3%. Причиной является снижение потребления и увеличение генерации АЭС. В целом доля ТЭС в покрытии нагрузки составляла 20%.
По состоянию на 7 февраля общие запасы угля на складах ТЭС составляют 713,7 тыс. тонн, в том числе газового — 647,7 тыс. тонн и антрацитового — 66 тыс. тонн.
Экономическая правда
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