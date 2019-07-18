Хмельницкий открывает IT-школу UNIT Factory в Харькове

Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открывает в Харькове школу для программистов UNIT Factory, в которой будут готовить программистов по методологии компании Apple за 15 тысяч гривень в год.

Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе фонда агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметили в K.Fund, школа будет готовить программистов по собственной учебной программе ucode. Одной из ее ключевых особенностей является методология Challenge-Based Learning ("обучение на основе вызовов"), то есть - решение реальных проблем для получения прикладных знаний.

"Эта методология была инициирована компанией Apple и применяется в Apple Developer Academy, где студенты не только учатся программированию, но и создают готовые к выходу на рынок продукты", - говорится в сообщении.

В новом харьковском кампусе UNIT Factory студенты смогут освоить такие языки и технологии программирования, как: C, C++, Web (HTML, CSS, JS, СРН) и Java.

Длительность обучения – от одного до двух лет (в зависимости от прогресса студента).

В фонде уточняют, что отбор участников новой программы UNIT Factory будет проходить с помощью "марафона", который будет длиться около месяца и стартует 30 сентября 2019 года (всего в текущем году запланировано три марафона).

Обучение начнется в середине января 2020 года и будет стоить 15 тыс. грн за календарный год. Зарегистрироваться на отбор могут все желающие старше 17 лет.

В UNIT Factory отметили, что довольны успехом UNIT Factory, и поэтому расширяются.

"Два года мы инвестировали в разработку программы ucode, созданной по принципу Challenge-Based Learning и отвечающей актуальным требованиям времени. Мы стремимся, чтобы наша талантливая молодежь получила доступ к качественному современному IT-образованию и достойной высокооплачиваемой работе здесь, в Украине", - отметил основатель инвестгруппы UFuture Василий Хмельницкий.

Фонд K.Fund основан предпринимателем Хмельницким в 2015 году для поддержки проектов в сфере образования и экономики.

UNIT Factory - образовательный проект фонда K.Fund, который реализуется при поддержке общественной организации "Освитория". Его миссия - содействие инновационному развитию Украины через подготовку IТ-кадров.

Напомним:

Хмельницкий находится на 60-м месте в топ-100 самых богатых людей Украины.

Бизнесмен оценивает капитализацию своего бизнеса в 500 миллионов долларов, но не берется озвучивать стоимость активов.

Читайте также: "Василий Хмельницкий: не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке".