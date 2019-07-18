Хмельницький відкриває IT-школу UNIT Factory у Харкові

Фонд Василя Хмельницького K.Fund відкриває у Харкові школу для програмістів UNIT Factory, в якій готуватимуть програмістів за методологією компанії Apple за 15 тисяч гривень на рік.

Про це 18 липня повідомили у прес-службі фонду агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили у K.Fund, школа готуватиме програмістів за власною навчальною програмою ucode. Однією з її ключових особливостей цієї програми є методологія Challenge-Based Learning ("навчання на основі викликів"), тобто - вирішення реальних проблем для отримання прикладних знань.

"Ця методологія була ініційована компанією Apple і застосовується в Apple Developer Academy, де студенти не тільки вчаться програмуванню, але й створюють готові до виходу на ринок продукти", - зазначається у повідомленні.

У новому харківському кампусі UNIT Factory студенти зможуть освоїти такі мови і технології програмування, як: C, C ++, Web (HTML, CSS, JS, СРН) і Java.

Тривалість навчання - від одного до двох років (залежить від прогресу студента).

У фонді уточнюють, що відбір учасників нової програми UNIT Factory пройде за допомогою "марафону", що триватиме близько місяця і стартує 30 вересня 2019 роки (всього в поточному році заплановано три марафони).

Навчання стартує у середині січня 2020 року і коштуватиме 15 тис. грн за календарний рік. Зареєструватися на відбір можуть всі охочі старше 17 років.

У компанії зазначили, що задоволені успіхом UNIT Factory, і тому розширюються.

"Два роки ми інвестували в розробку програми ucode, яка створена за принципом Challenge-Based Learning і відповідає актуальним вимогам часу. Ми прагнемо, щоб наша талановита молодь отримала доступ до якісної сучасної IT-освіти і гідної високооплачуваної роботи тут, в Україні", - зазначив засновник інвестгрупи UFuture Василь Хмельницький.

Фонд K.Fund заснований підприємцем Хмельницьким у 2015 році для підтримки проектів у сфері освіти та економіки.

UNIT Factory - освітній проект фонду K.Fund, який реалізується за підтримки громадської організації "Освіторія". Його місія - сприяння інноваційному розвитку України через підготовку ІТ-кадрів.

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Хмельницький знаходиться на 60-му місці у топ-100 найбагатших людей України.

Бізнесмен оцінює капіталізацію свого бізнесу в 500 мільйонів доларів, але не береться озвучувати вартість активів.

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