Хмельницкий выходит из UDP: Иванов выкупает 55% его акций

Василий Хмельницкий фото дмитрия ларина

Бизнесмен Андрей Иванов готов выкупить 55% акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, принадлежащих Василию Хмельницкому.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении говорится, что АМКУ одобрил соглашение 29 декабря, и стороны планируют его заключить в январе 2022 года.

Официальным покупателем выступила компания группы Андрея Иванова Ethelbert Trading Limited. Окончательные расчеты между сторонами должны быть произведены к середине 2026 года.

"При этом девелоперская компания UDP продолжит стабильную реализацию текущих проектов, а также активизирует работу над новыми", – говорят в компании.

"Два года назад мы с моим партнером Василием Хмельницким разделили управление общими активами, в частности компанией UDP. Такое решение позволило обоим сфокусироваться на развитии проектов, которые являются приоритетными и наиболее интересными для каждого из нас.

Так, за последний год моя инвесткомпания Q Partners инвестировала в несколько новых инфраструктурных проектов, которые мы вместе с командой UDP будем развивать в ближайшие 10-15 лет. Учитывая это, сделка является логичным шагом в сторону структуризации девелоперского портфеля, который должен состояться после выполнения всех условий оплаты стоимости актива. При этом мы с Василием Хмельницким остаемся соинвесторами и хорошими партнерами в остальных совместных проектах", - заявил Иванов.

Согласно проекту договора сторон, расчет по соглашению будет производиться в несколько этапов.

В течение переходного периода с момента заключения соглашения до середины 2026 года Иванов получит контроль над 55% акций через предоставление права участвовать в общем собрании акционеров и голосовать 55% акций.

UDP вместе с компанией А Девелопмент стали победителями аукциона по продажам Первого киевского машиностроительного завода (бывшего "Большевика"). Консорциум предложил более 1,4 млрд гривен. 7 декабря 2021 года инвесторы оплатили соответствующие средства в государственный бюджет.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как писала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Позже Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

В начале декабря стало известно, что Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.

29 декабря АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

Экономическая правда