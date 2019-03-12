Хмельницкий рассказал, сколько стоит его бизнес

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Бизнесмен Василий Хмельницкий оценивает капитализацию своего бизнеса в 500 миллионов долларов, но не берется озвучивать стоимость активов.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

По словам Хмельницкого, на сегодняшний день на его бизнес нет покупателя.

"Я готов оценить то, за что мне готовы заплатить, а сегодня никто не готов заплатить", - сказал он.

По его мнению, среди самых богатых людей Украины многие являются банкротами.

"Вот в топ-100 самых богатых людей Украины я на 60-м месте. 50% людей из этого списка, которые выше меня, на самом деле банкроты. Я просто это знаю. Там есть активы, но у меня нет дебиторско-кредиторской задолженности", - заявил Хмельницкий.

"Активы как-то оценены, но не показано, сколько человек должен, сколько ему должны. Когда вы это собьете, то увидите, что у этих людей нет денег", - добавил он.

Бизнесмен положительно оценил финансовый баланс своей группы.

"У нас позитивный баланс. Вся группа должна 100 млн долл, а была должна 500 млн долл. Вот мой баланс. [Капитализация всей группы составляет] около 0,5 млрд. Не миллиардер точно. Плюс-минус 20% от 0,5 млрд. Можем стоить 600, можем 400", - рассказал Хмельницкий.

На сегодняшний день бизнесмен не видит возможности продать активы своей группы.

"Буду смотреть по перспективе", - сказал он.

При этом бизнесмен не готов расставаться с технологическим парком Unit.City.

"Unit.City не продам, потому что у него очень большая перспектива через три-четыре года. Реально мощная. Это может стоить другие деньги. Это мой прототип для создания экосистем в развивающихся странах", - сказал Хмельницкий.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Василий Хмельницкий: не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке".

Экономическая правда