АМКУ разрешил Хмельницкому и партнерам приобрести "Большевик"

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АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" - победителем аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, Комитет предоставил соответствующее разрешение.

Первое заявление ООО "Дженерал Коммерс" было оставлено без рассмотрения, поскольку в его материалах не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения. Общество, устранив недостатки, указанные Комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года", - пояснили в АМКУ.

"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", Комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод", - добавили в Комитете.

При этом в АМКУ напомнили, что продолжают исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как писала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Позже Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

В начале декабря стало известно, что Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.

Экономическая правда