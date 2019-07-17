Правительство одобрило порядок экологических проверок в морских портах

Кабинет министров одобрил в редакции Минифраструктуры Порядок взаимодействия АМПУ и Министерства экологии в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

"Указанный порядок четко разграничивает сферу ответственности каждого из участников и устанавливает четкий алгоритм действий каждого", - написал Омелян.

Так, АМПУ, которой переданы в ответственность акватории портов, мониторит их состояние и контролирует сброшены загрязняющие вещества. В случае выявления загрязнения акватории и с целью подтверждения этого факта АМПУ вызывает экологическую инспекцию для отбора проб в месте загрязнения.

"И только после лабораторного подтверждения факта загрязнения и при наличии обоснованных оснований считать, что это загрязнение произошло с судна - экологическая инспекция совместно с представителями Морской администрации имеет право подняться на борт судна с целью взятия проб на судне", - пояснил министр.

Омелян подчеркнул, что таким образом удастся "остановить все возможные злоупотребления, восстановить доверие и ввести действенный контроль".

"Важно, что этот документ полностью поддерживается бизнесом и профильными ассоциациями", - резюмировал министр.

Напомним:

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность действиями экологических инспекторов и ситуацией с проверками судов в морских портах.

Тогда в ЕБА отметили, что проверки судов в морских портах запрещены.

В связи с этим бизнес обратился к правительству с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и взять на контроль соблюдение законодательства Украины в морских порах.

Экономическая правда