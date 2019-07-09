Проверки судов в морских портах - запрещены, бизнес бьет тревогу

Европейская Бизнес Ассоциация в очередной обеспокоена действиями экологических инспекторов и ситуацией с проверками судов в морских портах, несмотря на принятоев апреле постановление КМУ №367 об отмене контроля изолированного балласта.

Об этом сообщает ЕБА.

Как отмечает бизнес, согласно этому решению правительства, проверки судов в морских портах сегодня запрещены.

Однако, на практике компании-члены Ассоциации почти каждую неделю сообщают о случаях ее нарушения - попытках экологических инспекторов получить от судовладельцев штраф за "загрязнение" акватории морского порта.

"Бизнес обеспокоен такими действиями, ведь не понятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложения штрафов. Прежде всего это отражается на ведении бизнеса, ведь материальный ущерб в виде недополученной ВВП и доходов (как государства, так и бизнеса), по некоторым оценкам, достигают 200 млн долларов ежегодно ", - подчеркнули в Ассоциации.

Кроме того, убежден бизнес, эта проблематика является "хорошо известной международным партнерам, страховым клубам, изданиям, и это все наносит косвенный ущерб инвестиционной привлекательности нашей страны и негативно влияет на ее имидж как морской державы".

В связи с этим бизнес призывает вмешаться в ситуацию власти страны.

"Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Премьер-министру Украины, Владимиру Гройсману, и Правительству с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и взять на контроль соблюдение законодательства Украины в морских портах", - отмечается в сообщении.

Напомним, морские порты в 2018 году сгенерировали 2% ВВП Украины.

Экономическая правда