Уряд схвалив порядок екологічних перевірок у морських портах
Кабінет міністрів схвалив у редакції Мініфраструктури Порядок взаємодії АМПУ та Мінекології у разі виявлення випадків скидання суднами забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.
"Вказаний порядок чітко розмежовує сферу відповідальності кожного з учасників і встановлює чіткий алгоритм дій кожного", - написав Омелян.
Так, АМПУ, якій передані у відповідальність акваторії портів, моніторить їх стан та контролює скинуті забруднюючі речовини. У разі виявлення забруднення акваторії та з метою підтвердження цього факту АМПУ викликає екологічну інспекцію для відбору проб в місці забруднення.
"І лише після лабораторного підтвердження факту забруднення і за наявності обґрунтованих підстав вважати, що це забруднення відбулося з судна - екологічна інспекція спільно з представниками Морської адміністрації має право піднятися на борт судна з метою взяття проб на судні", - пояснив міністр.
Омелян підкреслив, що таким чином вдасться "зупинити всі можливі зловживання, відновити довіру та запровадити дієвий контроль".
"Важливо, що цей документ повністю підтримується бізнесом і профільними асоціаціями", - резюмував міністр.
Нагадаємо:
Раніше Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння діями екологічних інспекторів та ситуацією з перевірками суден у морських портах.
Тоді в ЄБА зазначили, що перевірки суден у морських портах заборонені.
Тому бізнес звернувся то уряду з проханням звернути увагу на дану ситуацію та взяти на контроль дотримання законодавства України у морських порах.
Економічна правда
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