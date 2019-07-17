Уряд схвалив порядок екологічних перевірок у морських портах

Кабінет міністрів схвалив у редакції Мініфраструктури Порядок взаємодії АМПУ та Мінекології у разі виявлення випадків скидання суднами забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.

"Вказаний порядок чітко розмежовує сферу відповідальності кожного з учасників і встановлює чіткий алгоритм дій кожного", - написав Омелян.

Так, АМПУ, якій передані у відповідальність акваторії портів, моніторить їх стан та контролює скинуті забруднюючі речовини. У разі виявлення забруднення акваторії та з метою підтвердження цього факту АМПУ викликає екологічну інспекцію для відбору проб в місці забруднення.

"І лише після лабораторного підтвердження факту забруднення і за наявності обґрунтованих підстав вважати, що це забруднення відбулося з судна - екологічна інспекція спільно з представниками Морської адміністрації має право піднятися на борт судна з метою взяття проб на судні", - пояснив міністр.

Омелян підкреслив, що таким чином вдасться "зупинити всі можливі зловживання, відновити довіру та запровадити дієвий контроль".

"Важливо, що цей документ повністю підтримується бізнесом і профільними асоціаціями", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Раніше Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння діями екологічних інспекторів та ситуацією з перевірками суден у морських портах.

Тоді в ЄБА зазначили, що перевірки суден у морських портах заборонені.

Тому бізнес звернувся то уряду з проханням звернути увагу на дану ситуацію та взяти на контроль дотримання законодавства України у морських порах.

Економічна правда