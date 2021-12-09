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Китайская Evergrande впервые объявила дефолт

Четверг, 9 декабря 2021, 10:56
 
getty images

Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.

Об этом сообщает Bloomberg, Fitch Ratings.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних компаний до RD, или "ограниченный дефолт". Это связано с невыплатой по бондам в 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплату по ним нужно было произвести до 6 декабря в рамках грейс-периода, то есть отсрочки.

Evergrande – одна из крупнейших компаний Китая, которая при этом имеет долг в 305 миллиардов долларов. Дефолт Evergrande определяет не только "начало конца" китайской строительной империи, но и возможное падение значительной части рынка.

Компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финкомпании – ее дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится.

В результате компании не смогут привлекать средства по доступным ставкам, а иностранные инвесторы менее охотно будут вкладывать средства.

Впервые о возможном дефолте Evergrande начали говорить в конце сентября, и с тех пор компания находилась на его границах и попытках реструктуризации кредитов и отсрочке уплат по долгам.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что китайский застройщик China Evergrande Group снова не заплатил проценты инвесторам по облигациям – инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готовит процедуру банкротства компании.

Впоследствии Evergrande таки выплатил проценты по просроченным облигациям, благодаря чему компании в очередной раз удалось избежать дефолта.

Экономическая правда

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Китай

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