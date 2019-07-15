В Украине начнут производить больше молока высшего сорта до 2020 года

В Украине вступили в силу новые требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов, которые будут стимулировать повышение объема производства молока высшего сорта.

Об этом со ссылкой на приказ Минагрополитики от 12.03.2019 №118 "Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока и молочных продуктов" сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

"Новые требования будут касаться всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, кроме первичного производства молока и молозива, предназначенных для собственного потребления, и приготовления, обработки и хранения в домашних условиях молочных продуктов для собственного потребления", - объясняет Ассоциация.

Переходный период для адаптации к новым правилам для компаний, ориентированных на внутренний рынок, установлен до 2022 года.

Предполагается, что новые требования, вступившие в силу 15 июля, будут стимулировать повышение объема производства молока высшего сорта.

К тому же, обновление требований в этой сфере позволит: привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС относительно ветеринарно-санитарных правил производства и оборота молока, определения показателей безопасности; обяжет переработчиков следить за показателями качества и безопасности, ввести принципы риск-ориентированных подходов при формировании периодичности отбора образцов, возлагая эту ответственность на участника рынка, оставляя за компетентным органом инструмент контроля добросовестности оператора рынка.

В то же время в Ассоциации подчеркивают, что это не повысит сразу уровень качества и безопасности продукции. Потому что для этого необходимы комплексные изменения, а законодательные требования к качеству должны быть поддержаны системой контроля, объясняет бизнес.

Потребитель тоже вряд ли сразу почувствует резкое ценовое колебание, "ведь большой добросовестный молочный бизнес уже живет по таким стандартам", пояснили в ЕБА.

"Так, для компаний-членов Молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации с принятием данного приказа практически ничего не меняется. Ведь это или крупные бренды с мировым именем, которые придерживаются единых стандартов качества на международном уровне, или же компании-экспортеры, которые поставляют свою продукцию в том числе и в страны ЕС, соответственно, давно установили такие требования к своему производству", - пояснили в Ассоциации.

Такие компании работают с высококачественным сырьем, а объемы молока "экстра" и высшего сорта составляют преобладающую долю от общего производства, добавили в ЕБА.

"Каждая партия сырья ежедневно проходит жесткий контроль качества и безопасности, к тому же, происходит проверка на всех этапах производства и оборота, начиная со сбора сырья, что позволяет обеспечить прослеживаемость к каждой ферме-поставщику", - рассказали в Ассоциации.

Более того, международные компании, кроме соблюдения всех регламентированных украинским законодательством требований, проводят дополнительные собственные проверки качества - как экспресс методы, так и комплексные исследования, отмечает бизнес.

При этом часто внутренние требования к контролю качества более строгие, чем те, которые установлены законодательством, резюмировали в Ассоциации.

Напомним:

В конце 2018 года украинские йогурты начали продавать в Польшу.

В января 2019 года Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции.

В то же время в феврале-2019 сообщалось о том, что на прилавках в Украине увеличилось количество поддельных молочных продуктов.

В марте 2019 года украинская "молочка" начала экспансию в страны Персидского залива.

Экономическая правда