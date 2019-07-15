В Україні почнуть виробляти більше молока вищого ґатунку до 2020 року

В Україні набрали чинності нові вимоги до безпечності та якості молока та молочних продуктів, які стимулюватимуть підвищення обсягу виробництва молока вищого ґатунку.

Про це із посиланням на наказ Мінагрополітики від 12.03.2019 №118 "Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока та молочних продуктів" повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

"Нові вимоги стосуватимуться усіх операторів ринку молока та молочних продуктів незалежно від форми власності, крім первинного виробництва молока та молозива, призначених для власного споживання, та приготування, обробки і зберігання в домашніх умовах молочних продуктів для власного споживання", - пояснює Асоціація.

Перехідний період для адаптації до нових правил для компаній, орієнтованих на внутрішній ринок, встановлено до 2022 року.

Передбачається, що нові вимоги, що набули чинності цього понеділка, 15 липня, стимулюватимуть підвищення обсягу виробництва молока вищого ґатунку.

До того ж, оновлення вимог у цій сфері дозволить: привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС щодо ветеринарно-санітарних правил виробництва та обігу молока, визначення показників безпечності; зобов’яже переробників слідкувати за показниками якості та безпечності, запровадити принципи ризик-орієнтованих підходів при формуванні періодичності відбору зразків, покладаючи цю відповідальність на учасника ринку, залишаючи за компетентним органом інструмент контролю добросовісності оператора ринку.

Водночас в Асоціації підкреслюють, що це не підвищить одразу рівень якості та безпечності продукції. Тому що для цього необхідні комплексні зміни, а законодавчі вимоги до якості мають бути підтримані системою контролю, пояснює бізнес.

Споживач теж навряд чи одразу відчує різке цінове коливання, "адже великий сумлінний молочний бізнес вже живе за такими стандартами", пояснили в ЄБА.

"Так, для компаній-членів Молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації з прийняттям даного наказу практично нічого не змінюється. Адже це або крупні бренди зі світовим іменем, які дотримуються єдиних стандартів якості на міжнародному рівні, або ж компанії-експортери, які постачають свою продукцію у тому числі і до країн ЄС, відповідно, давно встановили такі вимоги до свого виробництва", - пояснили в Асоціації.

Такі компанії працюють із високоякісною сировиною, а обсяги молока "екстра" та вищого ґатунку становлять переважну частку від загального виробництва, додали в ЄБА.

"Кожна партія сировини щоденно проходить жорсткий контроль з якості та безпечності, до того ж, відбувається перевірка на всіх етапах виробництва та обігу, розпочинаючи зі збору сировини, що дозволяє забезпечити простежуваність до кожної ферми-постачальника", - розповіли в Асоціації.

Більше того, міжнародні компанії, окрім дотримання усіх регламентованих українським законодавством вимог, проводять додаткові власні перевірки якості – як експрес методи, так і комплексні дослідження, зазначає бізнес.

При цьому часто внутрішні вимоги до контролю якості є більш суворими, ніж ті, що встановлені законодавством, резюмували в Асоціації.

Нагадаємо:

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Економічна правда