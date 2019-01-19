Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с ассоциацией молочников "Укрмолпром".

"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции", - сказала Ковалева.

"По нашим оценкам по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти 57 млрд гривен, при этом экспорт составит более 7 млрд гривен", - заявила замминистра.

Она добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны.

"В 2019 году на поддержку развития животноводства предусмотрены средства на сумму 3,5 млрд грн, основные направления поддержки молочного скотоводства в 2018 году будут сохранены", - подытожила Ковалева.

Напомним, ранее Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

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Экономическая правда