Украинская "молочка" начала экспансию в страны Персидского залива
Украинским производителям молочной продукции открыли путь для экспорта в Оман.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
На сайте Госслужбы опубликованы требования для экспорта молочных продуктов из Украины в Султанат Оман, утвержденные совместно с представителями Омана.
Работа по продвижению украинских молочных продуктов на рынки других стран Персидского залива продолжается.
Напомним, в 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017. Пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко, на втором месте - Казахстан, на третьем Молдова.
Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.
Экономическая правда
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