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Украинская "молочка" начала экспансию в страны Персидского залива

Вторник, 12 марта 2019, 14:44
 

Украинским производителям молочной продукции открыли путь для экспорта в Оман.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

На сайте Госслужбы опубликованы требования для экспорта молочных продуктов из Украины в Султанат Оман, утвержденные совместно с представителями Омана.

Работа по продвижению украинских молочных продуктов на рынки других стран Персидского залива продолжается.

 

Напомним, в 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017. Пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко, на втором месте - Казахстан, на третьем Молдова.

Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.

Экономическая правда

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молоко экспорт

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