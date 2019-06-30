В Кабмине анонсировали паром из Черноморска в Италию

Во время визита украинской правительственной делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из Черноморска в итальянский горд Бари.

Об этом говорится на Fаcebook-странице правительства.

Других подробностей в пресс-службе правительства не сообщают. Напомним, сейчас с Черноморска ходят паромы на Варну (Болгария), а также регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.

Бари - приморский город в южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Европейская правда