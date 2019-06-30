Все разделы
Укр / Рус

В Кабмине анонсировали паром из Черноморска в Италию

Воскресенье, 30 июня 2019, 10:00

Во время визита украинской правительственной делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из Черноморска в итальянский горд Бари.

Об этом говорится на Fаcebook-странице правительства.

Других подробностей в пресс-службе правительства не сообщают. Напомним, сейчас с Черноморска ходят паромы на Варну (Болгария), а также регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.

Бари - приморский город в южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Италия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Введение лицензирования хранения топлива могут перенести - Гройсман 19 июня 2019, 14:44
Власть, сделай дело и иди на каникулы смело 19 июня 2019, 08:48
У Гройсмана объяснили, почему не дали деньги на аудит "Укроборонпрома" 14 июня 2019, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!