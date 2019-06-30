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В Кабміні анонсують паром з Чорноморська до Італії

Неділя, 30 червня 2019, 10:00

Під час візиту української урядової делегації до Італії обговорювалося питання запуску порома з Чорноморська до італійського міста Барі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці уряду.

Інших подробиць в пресслужбі уряду не повідомляють. Нагадаємо, наразі з Чорноморська ходять пороми до Варни (Болгарія), а також регулярні пасажирські морські рейси до Стамбула.

Барі — приморське місто в південній Італії. Це одне з найважливіших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Європейська правда

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Кабмін Італія

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