Представители США, ЕС и Всемирного банка обсудили энергетические реформы в Украине

Вашингтон готов поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами, заявил заместитель государственного секретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон на встрече с представителями Всемирного банка и Евросоюза.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Во время встреч с представителями Всемирного банка и ЕС главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Логсдон подчеркнул готовность США поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС, головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 июня 2019 г.

Напомним, Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк, поднявшись на 5 позиций.

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Экономическая правда