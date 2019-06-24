Представители США, ЕС и Всемирного банка обсудили энергетические реформы в Украине
Вашингтон готов поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами, заявил заместитель государственного секретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон на встрече с представителями Всемирного банка и Евросоюза.
Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.
"Во время встреч с представителями Всемирного банка и ЕС главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Логсдон подчеркнул готовность США поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами", - говорится в сообщении.
Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС, головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 июня 2019 г.
Напомним, Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк, поднявшись на 5 позиций.
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Экономическая правда
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