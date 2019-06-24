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Представители США, ЕС и Всемирного банка обсудили энергетические реформы в Украине

Понедельник, 24 июня 2019, 17:05

Вашингтон готов поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами, заявил заместитель государственного секретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон на встрече с представителями Всемирного банка и Евросоюза.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Во время встреч с представителями Всемирного банка и ЕС главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Логсдон подчеркнул готовность США поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк, поднявшись на 5 позиций.

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Экономическая правда

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Всемирный банк Евросоюз

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